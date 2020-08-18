永誠投顧分析師李忠興表示，大盤18日受聯發科重挫拖累高價電子股轉弱，盤中一度下跌116點，尾盤跌勢收斂，收在12,872.14點，跌幅0.65％，反觀櫃買指數小跌0.28％，走勢明顯強過集中市場。
由於聯發科跌停，包括IC設計、華為概念股與高價電子股18日紛紛中箭落馬，甚至拖累台積電供應鏈，盤面許多基本面佳的個股也跌破近期低點。
然而在新台幣升值趨勢未變下多頭力道不減，強者恆強，18日重挫的電子股其實早在利空前就悄悄轉弱，因此操作上應設好多空防守的停損停利機制，切勿擁抱弱勢股而期待反彈解套，或在網路與媒體尋找利多消息。
操作上除汰弱換強外，在個股的多空、強弱、位階、形態進行調整過程裡，偏多操作不變，籌碼強勢股可待盤中震盪拉回時再伺機進場。
個股方面，本周納入投資組合的晨訊科-DR，業績開始回溫，股淨比卻僅有62％，13日正式恢復信用交易，市場追價買盤積極。
(工商 )
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