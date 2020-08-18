逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:502020/08/18 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，大盤18日維持7月28日黑K棒高點到月線間震盪整理格局，部分資金持續轉進傳產族群，躲避聯發科等華為概念股重挫影響。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點。 個股方面，本周納入投資組合的東碩，，股價連兩日亮燈漲停鎖死，後續可望再攻。 (工商 ) #聯發科 #東碩 #啟發投顧分析師楊基政 #族群 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:382020/08/17 財經 逐洞賽｜豐銀投顧分析師羅雅渝 17:382020/08/17 財經 逐洞賽｜永誠投顧分析師李忠興 17:382020/08/17 財經 美食-KY、瀚宇博 內外資喊進 04:102020/08/17 證券．權證 《晨間解盤》多頭起跑線 績優股逢低搶(倫元投顧提供) 09:092020/08/18 財經 美再祭華為禁令 台股臉綠一度跌百點 12:032020/08/18 財經 逐洞賽》豐銀投顧分析師羅雅渝 17:502020/08/18 財經 《盤中解析》多頭「華」倒 失守12900點 10:342020/08/18 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 18:032020/08/18 財經 《盤後解析》聯發科爆量跌停 台股BYE了12900點 14:492020/08/18 財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 IE瀏覽器 微軟將在一年後停止支援 - 財經 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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