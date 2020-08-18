據中共中央紀委國家監委網站公告，上海市副市長、市公安局局長龔道安與大陸中央級國企中糧集團總會計師駱家駹涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

龔道安是今年以來大陸政法系統第3名高官落馬，前2名分別是原重慶市副市長、公安局局長鄧恢林於今年6月被調查，以及今年4月原公安部副部長、中共中央政法委書記孟建柱秘書的孫力軍被查。

中共紀監委網站公告稱，龔道安，男性，1964年11月生，漢族，湖南澧縣人，中共黨員，1981年9月參加工作，在職大專，高級工程師。現任上海市副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。

上海市政府網站訊息稱，龔道安曾任湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省咸甯市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

中糧集團有限公司黨組成員、總會計師駱家駹涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（圖／大公文匯網）

大陸紀監委稍晚再於網站公告另一重要幹部落馬，網站表示，中糧集團有限公司黨組成員、總會計師駱家駹涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

根據中糧集團網站訊息指出，駱家駹是中糧集團有限公司黨組成員、總會計師，畢業於江西財經大學會計系，高級會計師。2018年加入中糧集團。

公開資訊顯示，中糧集團是集貿易、實業、金融、資訊、服務和科研為一體的大陸中央級國營企業，橫跨農產品、食品、酒店、地產等領域，也是大陸最大的糧油食品進出口企業之一。自1994年起，它一直列名美國《財富》雜誌中的「全球企業500強」之一至今，旗下有10多家子公司在香港、上海、深圳證交所上市。現任董事長、黨組書記呂軍，總裁、黨組副書記為于旭波。

(中時新聞網)