台東縣卑南鄉山里部落因位置偏僻，曾被形容為「到不了的車站」，為了解決偏鄉行的不便，交通部公路局推出「幸福小黃」巴士今天啟用，由4部計程車取代傳統巴士，鄉親只要花25元，就可以到市區就醫、洽公、採購，遊客也可輕鬆到部落觀光。

卑南鄉長許文獻表示，幸福巴士採用4部計程車取代傳統9人座巴士，讓接駁更加靈活，4條路線上共設有13站，民眾可在固定路線等待，或於事前預約搭乘，不僅部落居民更方便，也可帶動觀光。

交通部公路總局長許鉦漳表示，這次在山里部落通車的幸福小黃，公路總局補助相關營運費用，希望在中央、地方合作下，將公共運輸涵蓋率由現行的82.44％提升到88％。

公路總局高雄區監理所所長李瑞銘指出，山里車站距離台9線有7公里遠，座落在蜿蜒的鄉道中，幸福小黃滿足偏鄉民眾日常採買、市區就醫、洽公需求，搭乘費用只要公車1段票價25元，學生票13元。

落實偏鄉行的正義，交通部公路總局在台東推動「幸福小黃巴士」繼大武、延平、海端之後，又在卑南鄉山里部落開闢4條「幸福小黃」路線，分別是山里部落到龍過脈為固定路線；山里-初鹿牧場-土地公廟-市區馬偕-基督教-台東聖母醫院；山里部落-小熊渡假村-台東市區醫；溫泉區-台東市區醫院，均為預約路線。

(中時 )