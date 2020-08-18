年僅23歲的大湖青年謝毅恩傳承紙糊技藝，從小接觸宗教文化，他無師自通練就一手紙糊工夫，深獲地方肯定。（巫靜婷攝）

大湖青年謝毅恩傳承紙糊技藝，附近宮廟聞名而來請他製作普度紙紮用品，他的作品不僅有傳統文化，也充分展現個人特色。（巫靜婷攝）

年僅23歲的大湖青年謝毅恩，憑著對宗教文化的熱忱，國小開始自學紙糊技藝，從摺蓮花、法船，如今擁有一手紙紮好功夫，能獨自承攬附近宮廟的普度用品，作品不但有文化還有個人特色，他也是大湖目前唯一的手工紙糊工藝師，老師傅都退休了，他坦言最憂心紙糊技藝面臨失傳危機。

謝毅恩從醫專復健科畢業後不從醫，反而決心返鄉傳承紙糊，他說，小時候常跟著奶奶到處參拜，啟發他對宗教文化的興趣，國小六年級就在家附近的宮廟當志工，先學摺蓮花、法船，再摸索紙紮房子等技藝，沒有師傅教，只能走訪各大宮廟觀摩，把尺寸、花色、神明的造型和典故記下來研究。

謝毅恩說，3年前他的作品意外被村長發現，深受器重於是開始試做大型紙紮，並連續幾年承接地方2間宮廟的中元普渡用品。他笑說「別人都是全家下來做，我卻一個人包辦，的確很累，不過這是我的興趣」，對紙糊技藝的熱忱，他不顧家人反對，就算平均月薪只有1萬元也要撐下去。

謝毅恩的作品精緻且色彩豐富，人物五官維妙維肖，有威嚴也有婉約，比起市面上常見工廠大量製造，手工的溫度更有人情味，讓他不僅獲得已故紙糊達人陳錦秀的認可，鄉長胡娘妹也大力讚許，推薦他成為薪傳師。不過要在客庄將傳統紙糊技藝發揚光大，他認為「困難還真不少」。

謝毅恩說，做手工紙糊「貴工不貴材」，面對工廠印刷大量且快速生產，手工價格競爭力不足，很容易被殺價，這卻直接衝擊師傅的薪水，一套普度用的紙紮最少得耗費2個月時間，但工資被殺價後，可能還領不到3萬元，與外面工作天差地別，年輕人寧願外出工作也不願留鄉傳承「錢少事多」。

紙糊技藝逐漸式微與大環境也有關，經濟不景氣，很多人認為「反正紙紮最後都會拿去燒，有就好了」，手工反而成為奢侈，另外，他也觀察到紙紮工作有淡旺季，注重祭拜禮俗又大多為年長者，年長者逝去，年輕人多半不了解習俗或根本不拜拜；他分析，未來紙紮不見得會消失，但會逐漸沒落趨於小眾。

(中時 )