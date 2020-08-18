花縣長徐榛蔚表示，花蓮首創的AI測評網，幫助縣內學生針對自身學科弱項作補助，增加學力也能在全國具有競爭優勢。（羅亦晽攝）

隨108年度新課綱，「核心素養」與「適性化教學」成為各科課程發展主軸；花蓮縣教育處率先導入「花蓮 AI 學力預測與診斷系統」，融合新課綱學科領域的素養導向，結合地方文教特色打造專屬素養題庫，建構「花蓮縣AI測評網」，盼建立獨有雲端大數據資料庫，供縣內師生未來能得心應手應對素養題。

花蓮縣政府獲經濟部工業局補助1500萬元，委託科技教育團隊打造全國首創的AI學力預測與診斷系統測評網，由縣府提供縣內學生在過去5年快考的完整答題約220餘萬筆紀錄，設計線上AI素養題庫「花蓮AI測評網」，因應108年度課綱，將花蓮在地特色、將舉辦的全民運與振興三倍券等融入素養題型內。

今日成果發表會，縣長徐榛蔚、教育處代理處長饒忠、科技教育團隊執行長吳宗嶽等人出席，由吳宗嶽介紹AI測評網的特色，測評網分析花蓮學生在歷屆會考試題基礎上的大數據，透過AI模型建立錯題關聯，再結合專業團隊命題。學生答題後可自我診斷，找出卡題關鍵，另設有個人錯題分析，提供相關素養題型，讓學生學習事半功倍。

徐榛蔚說，花蓮首創的AI測評網，藉傳統學力檢核導入AI診斷分析的模式，幫助縣內學生針對自身學科弱項作補助，增加學力也能在全國具有競爭優勢。而縣府自2104年起陸續紀錄縣內學生的會考成績，分析其數據，找出痛點、對症下藥。

前玉里國中校長林國源指出，老師一對多的傳統教學裡，讓學生收穫不一，透過AI模型建立，掌握學生於會考題型中缺漏的地方，並加強學生不足之處；108年度新課綱核心的努力方向是認知技能的發展，未來老師將會擔任教練角色，協助學生增進閱讀理解、看影片做筆記、繪製心智圖、人際關係協作與問題解決等能力。

林國源表示，玉里國中協助幫忙建立模型及原型應用，學生反應不錯，有趣且和花蓮息息相關的素勾起許多學生的學習動機。

慈大附中學生現場分享，AI測評網上有大量素養導向題目，多練習，可在看文章時更迅速抓到重點、答出正確答案；也有學生表示，測評網答題方式很有趣，練習過後，對國中會考更有信心。

(中時 )