韓景慧受訪時留下悔恨淚水。(取自日網)

娛樂8點半》女為悅己者容，這個道理在演藝圈也不例外。然而韓國有位女歌手韓慧景，卻因整形上癮，讓原本一張美麗臉蛋幾近毀容，最終在他人的異樣眼光下，結束她悲慘一生。

韓國媒體2004年首度披露了一位小牌歌手韓慧景的故事。失去昔日美貌的韓慧景，一張臉因為整形過度而嚴重變形，像是長了巨大肉瘤，導致頭大身體小，宛如一台電風扇，被大家取名為「電風扇阿姨」。她受訪過程中，更數度留下悔恨淚水，「疼倒是不疼，就是裡面有很多矽膠。」

原來出身貧苦家庭的她，為了多掙一點錢幫父母減輕負擔，年輕時就前往日本演藝圈發展，開始她的歌手生涯，還因為一張漂亮臉蛋，被封為「鏡子公主」。只是演藝圈競爭激烈、美女眾多，為了要賺更多的錢，不僅實力要贏別人，外貌也一樣，韓慧景透過他人介紹，開始找上密醫整形。

「我變得更自信了，喜歡上這種感覺。」花小錢就能迅速獲得美麗、獲得更多工作機會，讓嘗到甜頭的韓慧景逐漸對整形上癮，這裡想整一整，那裏也想動一動，心想：「那個人也是整這裡才紅的吧，我也要馬上整這部位！」

韓景慧臉部嚴重腫脹變形，整個人頭大身小不成比例。(取自日網)

然而頻繁整形的韓慧景，後來卻沒有變得越來越漂亮，38歲回到韓國的她，一張腫脹臉蛋已看不出昔日美麗模樣，家人也對她的「面目全非」感到失望，但韓慧景仍無法停止整形慾望，甚至開始拿沙拉油、乳液注射到自己臉部。

很快的，韓慧景毀容了，不僅睡覺時眼睛無法閉上，話也講不清楚。承受社會異樣眼光的她，所幸在2004年節目播出後，獲得來自四面八方的善心幫助，得以進行臉上填充物移除與修復手術。

術後韓慧景的臉比以前明顯消腫不少，她也努力開始新生活，找了一份剝堅果工作，天天出門運動，之後媒體上也漸漸沒有她的報導。突然在2018年的某一天，韓慧景再次躍上媒體版面，然而這次卻是她在家中過世的噩耗，享年57歲，家屬亦未透露她的死因，韓慧景就這樣結束了其悲慘一生。

(中時新聞網)