台東市正氣路觀光夜市實施減塑做公益，朝建置環保夜市努力。（莊哲權攝）

疫情趨緩後，台東湧入大量人潮，正氣路觀光夜市更是擠爆，環保局與台東觀光夜市促進會合作，推出減塑措施，70多家餐飲攤商均樂意配合，不主動提供塑膠袋，消費者可用1元購買塑膠袋，收入捐給創世基金會幫助植物人，做環保也做公益。

疫情解封後國旅大爆發，台東被視為「島內出國」首選，大量人潮湧入，台東市正氣路觀光夜市每周三、四、五、六人聲鼎沸，也產生大量垃圾。據台東縣環保局統計，6月分台東縣比去年同期多了386公噸，平均1天就多出將近12至13公噸，去年平均1天垃圾量97公噸，今年預計突破100公噸。

「遲早都要做，不如快點做」，台東觀光夜市促進會理事長賴美月說，觀光夜市的攤商早就開始配合政府的減塑政策，環保署最近結合地方政府在全台打造22處「減塑、低碳、清新」環保示範夜市，台東市觀光夜市是其中之一，有了政府的輔導與資源，推動起來就更加順手。

賴美月表示，正氣路觀光夜市共有99攤，除了20多家遊戲性攤商以外，有75攤的飲食攤全數配合不主動提供塑膠袋，如果消費者需要購買，則收取1元捐給照顧植物人的創世基金會台東院，消費者享受夜市美食之餘，也盡環保之責，同時兼做公益，一舉數得，創造共贏局面。

觀光夜市促進會常務監事羅永豐指出，疫情期間觀光夜市所有攤商都淪為受災戶，解封後尤其是暑假期間，遊客量增加到5成，但是6月底開始實施減塑後，垃圾量不增反減，顯示推動效果正逐步顯現；他強調，環保結合公益，除了攤商均有共識以外，消費者也都樂意配合，迄今未發生消費糾紛。

(中時 )