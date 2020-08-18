基隆輕軌進入綜合規畫階段，日前傳出在完工後台鐵不進基隆站，改以輕軌為主，引起反彈。基隆市長林右昌18日在市議會臨時會上指出，目前有很多方案，但與民眾需求都有差距，他強調，輕軌也可能跟民生汐止線的東段進行整合，絕對以市民權益為優先。

有市議員反映，基隆輕軌說明會僅在全市7區中的4區會辦理說明會，場次太少，有許多民眾對輕軌動線完全不清楚，覺得被蒙在鼓裡，林右昌指出，辦理說明會為法令規定，一定會舉辦，要多辦幾場「絕對沒問題」，市府會把使用者的需求納入最終方案並妥善處理，一定會堅持要求。

至於民眾最在意，輕軌通車後台鐵可能不會進基隆，林右昌並未明確回覆，但他說明，台鐵每站最少停5分鐘，但輕軌只要30秒就離站，可以「快停快走」模式運行，大大增加民眾搭乘的效益，也從根本全面解決台鐵誤點所造成的問題，並會視載運量增加班次，有效紓解人潮。

此外，林右昌說，未來七堵到基隆的區間會以何種方式，不是二擇一選擇，也不是單一選項，在各種評估下有很多可能性，其中讓輕軌與民生汐止線做連結就是選項之一。他說，目前民生汐止線前階段環評雖然通過，但西段(台北市)蓋的機率不高，未來可能只會剩下東段(新北市)，若只剩下東段，應該和基隆輕軌捷運整合；或者改以中運量系統，連接到南港轉運站。

基隆輕軌因考量用地、經費規畫使用台鐵路廊，林右昌最後也表示，要新拉一條路廊，基隆更沒有土地，目前輕軌由中央承擔經費，已經是最好的選項。

(中時 )