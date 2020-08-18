17日南投縣林管處開始辦理小花蔓澤蘭收購，1名草屯吳姓男子看到收購訊息後，利用假日割除，搶在首日以兩車次送到收購站，總計372公斤，加上南投縣政府加碼南投縣民1公斤收購7元，當日即賺2604元。

林管處指出，17日當天早上辦理小花蔓澤蘭收購，總公斤數585公斤，而1名草屯吳姓男子在網上看到訊息，早已割除，當日以兩車次載滿小花蔓澤蘭到土城分站，秤重後總計達372公斤，是當日收購數量最多者，當時收購站人員都嚇傻了，南投縣府加碼縣民收購價是7元，當日即賺2604元。

另名中寮魏姓男子，在首日也載著50公斤小花蔓澤蘭到丹大工作站，據悉，中寮已兩年沒有民眾繳交，林管處回應，前兩年可能是刨除完了，也有可能是這次縣府加碼縣民收購價7元，吸引民眾參與。

小花蔓澤蘭收購作業日於每週一辦理（遇假日停止收購），時間為早上9點到11點30，若設籍於南投縣者，縣府加碼每公斤最高7元以2萬公斤為上限，領取時需收取身分證影本，未提供者只能領到每公斤5元。

林管處強調，小花蔓澤蘭繁殖力強，生長於海拔1200公尺以下平地、農田、果園等光照充足地，蔓延速度驚人，對台灣自然生態及經濟作物有極大威脅，如有發現其蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，勿隨意棄置，以免植株萌芽再生，在收購時間內交給各據點工作人員，讓台灣生態更美好。

(中時 )