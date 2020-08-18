國內日前新增一名自美國返台確診的病例，但他沒有症狀，地方衛生局卻對其採檢，指揮中心表示，指揮官陳時中已經下令由政風單位調查為何衛生局會進行採檢。對此，有網友質疑，衛福部是不是要使用和洪仲丘事件時國防部掩蓋證據的「國防布」手法，揶揄衛福部的行為是「衛福布」。

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為一名自美國返台的10多歲本國籍少年（案485）， 他8月5日獨自返台探親，迄今都沒有出現症狀，且一路上防疫措施完善得宜，也未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。但為何沒有症狀卻對其採檢？指揮中心僅表示，會再向地方衛生局了解。

中央疫情指揮中心發言人莊仁祥則說，指揮官陳時中已經下令，請政風單位針對衛生局正式調查，是否也有其他人接受採檢，有結果會立刻報告。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，不是不執著＋０數字嗎？現在卻成為衛福布，容不下一例確診，又不能見光，像極了嚇細嚇井的愛情。

其他網友們也留言回應，「人民百分百信任政府，更感謝部長的辛勞，但感覺您越來越走鐘嘍～真是令人無言」、「鬧鐘響起，拾中森七七」、「解決不了問題，就解決找出問題的人」、「連衛生局也要被查水表了」。

(中時新聞網)