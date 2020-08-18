投行高盛表示，近數個月以來，中美緊張關係愈演愈烈，但相信美國不會對中資金融機構實施廣泛制裁，加上大陸擁有強勁的外部頭寸，即使海外資金受限制，其影響亦應該可控。

高盛發表報告指出，該行的基本預測是，中美首階段貿易協議保持不變，雖然不認為美國會對金融機構實施廣泛制裁，但亦不能排除會針對個別機構採取行動。

高盛稱，倘若美國對中國實施金融制裁，有三方面將最受影響。首先是限制中國銀行離岸業務，並可能限制中國企業的海外營運；第二是金融市場可能會對任何美國提出的行動作出負面反應，市場反應的程度將取決於行動的嚴重性。

該行續稱，對香港的影響可能更大，但預期任何可能的行動，將不會損害港元與美元掛鉤的聯繫匯率，因香港的外匯儲備大約是貨幣基礎的兩倍，並且這比例自全球金融危機以來一直保持在相若水平。

不過，香港作為國際金融中心，以及金融業佔經濟的比例較大，任何金融制裁對香港經濟的影響，都可能比對大陸要大得多。

(工商 )