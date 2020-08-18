智冠（5478）18日舉辦法說會，財管中心總經理鍾興博表示，推升今年集團主要有4項營運強棒，包括旗下遊戲通路MyCard、子公司遊戲新幹線，中華網龍、遊戲IP授權。此外，旗下網路行銷事業體、金融科技事業體表現也亮眼，營收獲利有望超越去年水平，將成為下半年營運主要動能。

智冠上半年稅後淨利5億元，年增67％，每股盈餘（EPS）4.1元，獲利寫下十年同期新高。鍾興博表示，智冠集團近年來積極佈局互聯網事業版圖有成，已不是靠單一事業、單一市場在成長，跨足領域多元，包括遊戲通路行銷、遊戲自製研發、電商/金融支付應用、網路新創投資、遊戲代理營運、網路行銷媒體、雲端資訊服務等。

以今年上半年來看，鍾興博表示，旗下網路行銷事業體、金融科技事業體都已經發展至一定規模，帶動營收、獲利向上。今年台灣數位廣告市場規模上看500億元，且以電商、遊戲兩大產業應用最多。這些都是智冠原有客戶群。鍾興博表示，集團的網路行銷事業體去年獲利4,700萬元，今年上半年獲利表現已超越去年全年，未來有IPO計畫，也不排除向外購併以再擴大營運規模。

至於今年智冠其他營運動能，鍾興博表示，最主要還是來自遊戲通路MyCard。MyCard每月儲值筆數為500萬筆，玩家會員人數超過600萬，以今年上半年來看，MyCard遊戲類別營收占比中，仍以手遊為最大宗（50％）。預期今年下半年，MyCard仍將是貢獻營收的最主要來源。

而在子公司遊戲新幹線部分，今年上半年營收寫下2013年來新高，上半年獲利1.09億元，主要是因為2月遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》及代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》兩款遊戲齊發，帶動上半年營收及獲利表現大幅成長。鍾興博表示，《三國群英傳M》目前累計註冊玩家達200萬人，第三季還會再推出遊戲改版，有望刺激玩家消費力道，且行銷費用已逐漸下降，預期下半年《三國群英傳M》仍將帶來強勁貢獻。

至於遊戲IP授權，由智冠IP授權、紫龍遊戲開發的新作《天地劫》已於5月底在中國展開測試，不過目前仍在等待中國監管單位發放版號中，預期將到第四季才會有進一步消息。

(工商 )