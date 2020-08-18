智冠（5478）18日參加櫃買中心業績發表會，財管中心總經理鍾興博坦承，子公司中華網龍新作《黃易群俠傳M》推出失利，接下來將調整團隊，並整合遊戲研發中心，同時重新檢討遊戲開發失敗的原因，不再盲目投入，原本規劃的幾款端遊轉手遊進度也將全部暫停。

《黃易群俠傳M》為中華網龍今年下半年重點新作，該遊戲耗時2年打造，砸下約2億元，初期更投入約5,000萬元的行銷費用。預期行銷費用將認列在第三季。

不過以目前營運狀況來看，《黃易群俠傳M》並未如期獲得好成績，單月營收僅維持在500萬元～1,000萬元區間，鍾興博坦言「與預期落差很大」。

鍾興博表示，當初推出《吞食天地M》及《三國群英傳M》端遊還原後改手遊，都創造出亮眼成績。然而這兩款遊戲主打「懷舊」，確實吸引了不少老玩家，但吸引新玩家力道不夠。因此今年推出《黃易群俠傳M》時，為了吸引新玩家，特地加碼行銷費用至5,000萬元。若以網路投放的到達率來看，表現其實相當不錯。然而，老玩家回流狀況，不像上述兩款遊戲那樣積極，而新玩家進來留存率不高，兩項打擊之下，使得遊戲表現跟當初落差很大。

鍾興博表示，原本網龍接下來已規劃多款經典IP轉手機遊戲的計畫，但因《黃易群俠傳M》出師不利，未來幾款手遊開發的計畫如《中華英雄》、《天子傳奇》、《尋秦記》暫時喊卡，近期將會先調整內部團隊，暫時將不會有新遊戲推出。這段時間網龍也將重新思考開發失敗的原因，未來如何照顧好老玩家的「情懷」、激活老玩家回流，是目前網龍最大的課題。

若以財務角度來看，鍾興博則表示，儘管《黃易群俠傳M》5,000萬元行銷費用將在第三季認列，但整體來說，集團第三季的轉投資收益會優於第二季，可以抵銷行銷費用，對獲利將不會造成太大的衝擊。

(工商 )