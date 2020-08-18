桃園市楊梅區34歲葉姓男子疑似財務糾紛，16日凌晨在某國小前遭人痛毆，送醫後院方發現葉男手腳骨折，雖醫院全力搶救，但葉男仍因多重器官衰竭死亡。楊梅警方18日將11涉案民眾陸續逮捕歸案，並依殺人等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
據了解，葉男因與林姓前女友有財務糾紛，15日2時許夥同友人陳男、李男一同至民安路談判，但兩造最後不歡而散，葉男等3人趁隙將林姓前女友帶上車離開，林女友人陳嫌隨即率同多名同伴於新竹縣湖口鄉攔截，葉男友人及林女趁隙脫逃，獨留葉男遭陳嫌等人強押上車，帶回民安路上廢棄廠房持棍棒毆打。
事發後，葉男表弟獲知上情至該處，發現葉男身受重傷，便緊急送往聯新國際醫院治療，經急救後於同日下午宣告死亡，確切死因仍待解剖查驗。
楊梅警方受理後即成立專案小組，17日陸續將涉案主嫌陳男等11人全數拘提到案，訊後依殺人、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
(中時 )
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