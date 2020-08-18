鋼琴家陳瑞斌常年活躍於國際樂壇，9月16日晚間7時30分於高雄市文化中心至德堂，陳瑞斌及音樂家們將以鋼琴三重奏演奏方式展現不同音樂風貌，曲目是觀眾可以聽到所有不同的演奏風貌及樣式之外，對於不只是愛樂者或社會大眾都具有一個廣泛性的輻射影響模式，是一場在疫情中最能鼓舞動人的音樂盛宴。

陳瑞斌除了最熱愛的音樂演奏外，常年更致力於音樂文化推廣，曾經被無數國際鋼琴大獎加持的鋼琴演奏家陳瑞斌曾獲得包括拉赫曼尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、雅典、維也納、西班牙、義大利等國際十八項世界鋼琴比賽大獎，20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，受邀至世界各地演出，國際媒體佳評如潮。

國際媒體CNN、波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎世報、奧地利信報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報的樂評，都對他有極高的評價。其驚人的指力和高超的彈奏技巧，演奏風采獨樹一格，更緊扣著每個現場觀眾與樂迷的心。

今年適逢俄羅斯音樂之父柴可夫斯基誕辰180週年紀念，他本身就是一位因疫情、傳染病在醫療缺乏之下過世的，是一位令人非常景仰的偉大音樂家。

本次音樂會將安排大眾所熟悉且具有挑戰性之著名鋼琴三重奏名曲，也是這一兩世紀以來全世界最經典的代表作品，如帕海貝爾{卡農}、舒伯特 {小夜曲}、布拉姆斯{匈牙利舞曲 N0.6 }及柴可夫斯基A小調鋼琴三重奏《一個偉大藝術家的回憶》作品50。

此曲是柴可夫斯基作品中最著名的一首，柴可夫斯基當年是因傳染病在醫療缺乏之下過逝，但在過世前因失去偉大的藝術家朋友還寫下了這首曠世名曲，展現了柴可夫斯基優美旋律的專長以及多愁善感獨特的音樂風格與特質， 鋼琴聲部的表現非常吃重， 演奏技巧也是柴可夫斯基所有鋼琴作品中最難征服及旋律最優美浪漫的一首樂曲。

除了9月16日於高雄至德堂精彩演出之外，今年也是「樂聖」貝多芬250週年及俄羅斯「音樂之父」柴可夫斯基180週年誕辰紀念，這兩位偉大的作曲家是大家從小就非常熟悉的作曲家，陳瑞斌也將在12月4日及12月19日晚間7：30於臺南文化中心演藝廳及臺北國家音樂廳舉辦兩場巡迴演出，向這兩位偉大的作曲家致敬。

(中時 )