苗栗縣長徐耀昌（前排左二）啟動苗栗海洋觀光季系列活動，並與偶像歌手婁峻碩（前排左三）體驗魚丸製作。（何冠嫻攝）

歌手婁峻碩演唱《colorful》炒熱現場氣氛。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府展現沿海風貌，推動苗栗海洋觀光季，22日將邀請金曲歌王翁立友、當紅偶像婁峻碩等知名歌手輪番開唱，23日規畫牽罟體驗，傳承全台少有的牽罟傳統技藝，9月2日則有魚苗放流活動，復育海洋生物及生態，讓各地遊客到苗栗感受漁村魅力。

今年苗栗海洋觀光季邁入第14年，縣府與台電、中油等單位合作推出系列活動，推廣國際慢魚及節能環保，行銷苗栗海岸線美景及特色美食、漁村文化。

18日歌手婁峻碩演唱《colorful》炒熱氣氛，為苗栗海洋觀光季晚會揭開序幕，苗栗縣長徐耀昌等人並宣傳系列活動。縣府農業處表示，海洋觀光季晚會於22日登場，將有翁立友、婁峻碩、李芷婷、G5SH、陳零九等實力派歌手輪番演唱，晚會現場還有美食文創攤位、海洋廢棄物DIY創作，推廣環保愛地球。

徐耀昌表示，苗栗縣海岸線長達50多公里，結合漁村文化、漁港風情與海岸線魅力，推展休閒漁港觀光，並宣揚「慢」的品牌精神，從懂魚、知魚、吃在地、吃當季及學會適量吃魚，建立與海洋共生共榮理念，讓遊客感受苗栗漁村魅力。

其中，後龍鎮為全台少數仍保有牽罟傳統技藝的地區之一，縣府23日推出牽罟體驗，重現魚汛來臨時，漁民搭乘竹筏或舢舨出海、撒網包抄魚群，由岸邊等待的人手，合力拉網的牽罟文化景象。

9月2日則在新埔漁港舉辦魚苗放流活動，由老師向學生們解說魚苗放流的意義。農業處表示，透過苗栗海洋觀光季，響應「國際慢魚運動」，期以延續愛地球精神，喚起民眾對海洋生態的尊重，共同保護全球海洋生物及生態。

(中時 )