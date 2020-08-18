民眾於大賣場內，選購平場生活必需的各項商品。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「2020台中購物節」7月1日開跑，發票登錄金額已突破54億元。台中市政府經發局18日分析各類別消費數據，以賣場超商累積6.5億元最高；今年暑假國旅人數驟增，遊樂園、OUTLET、KTV也締造不俗成績，顯示「生活消費」領軍後疫情經濟發展，帶動大台中商機動能。

經發局指出，參加購物節活動的民眾，於家樂福、愛買、大買家、大潤發及全聯福利中心等連鎖龍頭店家消費，登錄金額累積逾4.3億元；又以「全聯福利中心」登錄消費最多，首部電動機車幸運兒僅在全聯消費216元就抽中大獎。展店規模最多的「便利超商」，如7-Eleven、FamilyMart全家、Hi-Life萊爾富、OK等4大超商，6週累計近2.2億元登錄金額。

炎炎夏日，台灣隨處可見的「手搖茶飲」也成為消費熱點。經發局表示，在台中創立16年的茶湯會是今年優惠店家，以唐宋時期的茶文化為高品味訴求；從台南發跡、深耕台灣27年的50嵐，兩大品牌深受消費者喜愛，6週累積超過1171萬元登錄金額。

今年暑假國旅人數成長，台中遊樂園、OUTLET都有顯著成長。經發局強調，MITSUI OUTLET PARK 台中港提供服飾、餐飲、藥妝等複合式服務，6週累積登錄金額將近5千萬元；提供一站式親子休閒、餐飲住宿的麗寶樂園、麗寶OUTLET、福容大飯店也累積4761萬元登錄金額。

(中時 )