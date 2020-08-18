美國川普總統週一對大陸企業華為封殺令再升級，將該公司旗下38間子公司列入實體清單，以封堵華為取得海外商用晶片，加上美中原本上週預計舉行第一階段協議會談因故取消後，目前仍無再度舉辦的消息。華爾街擔憂美中衝突加劇，態度轉趨觀望，致使美股終場收跌86.11點。

台股早盤未受美股收黑影響，以上漲18.85點開出，但未幾大盤受到華為概念股大幅走跌，指數迅速由紅翻黑，盤中一度重挫逾百點，但在生技股擔綱今天撐盤要角，跌幅逐漸收斂，終場收跌83.97點。美國蘋果公司今晨收小跌0.26%，但蘋概三王跌幅皆逾0.4%，主要原因也是受到華為遭美國封殺所致，台股三王華為出貨占比分別為：台積電10〜15%，大立光15%，鴻海5%。終場三王分別收跌：台積電0.46%，大立光4.74%及鴻海0.5%，其餘蘋概股則跌多漲少。

華為概念股今天淪為重災區，包括聯發科、立積、矽力-KY皆被打入跌停，其餘的聯詠、精測、璟德、玉晶光、穩懋、祥碩等，跌幅都在5～8％以上。食藥署於17日宣布，有條件核准國光生技新冠肺炎候選疫苗第一期臨床試驗計畫，激勵國光生今天股價亮燈漲停，並帶動生技族群股價走揚，亦推升防疫概念指標股天國一輝，全面收紅，且拉升台股指數，使收斂跌幅。

台股受美股收黑拖累，12900點整數關卡失守，但以技術分析觀察，如果明日不破5日線12811點即可獲支撐反彈，多頭格局不會因一天拉回而改變趨勢及結構。

川普總統再度對中方出手封殺，但美股並未如先前一樣大跌，華爾街預期美國大選將近，川普總統下手力道將更為謹慎，以免美股重挫拖累選情，美股及台股後勢難免因美中關係而維持震盪，但目前中長期多頭格局不變，指數仍有望再創新高。三大法人現貨賣超51.09億，外資現貨賣超29.95億。

潛力黑馬股推荐：中美晶、力致、金像電、橘子、南港。

（摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)