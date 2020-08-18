中山大學管理學院EMBA16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《勇氣的力量》，大獲好評，目前預購量已衝進下週金石堂暢銷書排行榜：非文學類第一名、財經書類第一名。（柯宗緯攝）

中山大學管理學院EMBA16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《勇氣的力量》，大獲好評，目前預購量已衝進下週金石堂暢銷書排行榜：非文學類第一名、財經書類第一名。（柯宗緯攝）

中山大學管理學院EMBA16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《勇氣的力量》，大獲好評，目前預購量已衝進下週金石堂暢銷書排行榜：非文學類第一名、財經書類第一名。

中山管理學院院長黃三益指出，中山大學自1998年開辦EMBA學程，是全台首波的EMBA班，這些事業有成的精英故事不僅勵志，對於人生觀和商業經營也極具啟發性。

作者之一、E21班代洪聖添表示，這本《勇氣的力量》，涵蓋內容深入，不僅探究作者的經歷與智慧，每篇還邀請一位教授進行對話。這項創舉提高了本書的可讀性與實用性。中山大學E聯會會長吳俊男並致贈EMBA在校生360多本新書，與大家共享書中的智慧。

新書發表會於近日在高雄漢來飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山大學副校長周明奇、中山管院院長黃三益、中山管院EMBA執行長徐士傑、中山-同濟雙學位EMBA主任林豪傑、中山校友總會榮譽會長鄭再興、高雄校友會理事長黃文彬、台南校友會理事長廖昆隆、E聯會會長吳俊男。

16位創業家包括：富山檀香董事長鄭銀瑞、紅山開發工程總經理洪聖添、上禾聯合律師事務所主持律師施秉慧、天才餐飲 THOMAS CHIEN 法式餐廳創辦人簡天才、立重紙業董事長薛淑眞、新富聚建設總經理張夷君、人才天下總經理黃偉豪、優嘉實業總經理林育仁、啟盛交通總經理蘇淑玲、北極光電總經理陳建志、道騰國際商務中心總經理郭宏偉、協治企業執行長李佩娟、凱舟濾材董事長張敏華、廣味香董事長許秋毅、李進企業總經理李隆宇、漢德威自動化科技總經理羅偉等貴賓均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。

包括中華企業倫理教育協進會理事長許士軍、中山大學校長鄭英耀、中山管院院長黃三益、財信傳媒集團董事長謝金河、全國中小企業總會榮譽理事長李成家等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。

中山大學EMBA執行長徐士傑指出，中山EMBA是全台唯一連續6年入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，今年更在EMBA商管聯盟高峰會中勇奪「百勵盃個案競賽」冠軍。此外，中山與上海同濟大學合辦、目前正招收2021年春季班學員的CSEMBA，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

中山E21同學將本書獻給母校，並將所有版稅收入捐給慈善機構，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，見證了台灣的經濟奇蹟。

(中時 )