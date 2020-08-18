汐止青山國中小設計「走讀家鄉水返腳」課程，日前還前往新北市新工處分享設計方案。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

瑞芳欽賢國中設計「Running Student」課程，學生必須「跑起來」完成闖關，讓不少學生直呼有趣。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

配合新課綱上路，新北市教育局今年輔導100所公私立國中，規畫出1200門校訂課程，各具特色；汐止青山國中設計「走讀家鄉水返腳」課程，由老師帶著學生踏查公園預定地，製作生態記錄和社區需求，打造公園藍圖；瑞芳欽賢國中設計「Running Student」課程，學生必須「跑起來」完成闖關，讓不少學生直呼有趣。

教育局長張明文表示，新課綱上路後，學校可設計每周3至6節的校定課程，新北市邀請國家教育研究院主任洪詠善等18位專家組成審閱團，輔導各校結合地區特色和學生需求，發展出1200門跨領域校訂課程。

像是汐止青山國中小設計「走讀家鄉水返腳」課程，由老師帶著學生踏查公園預定地，製作生態記錄，訪談社區居民需求，將公園藍圖從一張設計圖稿，打造成實體模型，日前還前往新北市新工處分享設計方案；學生蘇沐瑤說，這是非常難得的經驗與挑戰。

教育局指出，瑞芳欽賢國中老師看準學生好動、活潑個性，設計「Running Student」課程，以童軍闖關精神為主軸，搭配破冰活動、數學遊戲解題等，培養團隊默契，再讓學生運用地理、數學知識，設計校園地圖與定向越野路線，讓學生在實際競賽中，逐一解出謎底，寓教於樂的課程模式，讓學生直呼難忘。

(中時 )