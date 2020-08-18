外傳政府近日將開放陸生和被稱為「小明」的陸籍子女返台，教育部表示，在檢疫能量許可且檢疫情況良好的情形下，讓境外生在暑假期間，分批有序返台就學的政策方向不變。教育部表示，正積極與兩岸事務主管機關會商規劃進度，共同努力保障學生就學權益。

(中時 )