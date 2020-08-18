陸生可返台？教育部：正與兩岸主管機關討論 18:092020/08/18 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部表示，讓境外生在暑假期間，分批有序返台就學的政策方向不變。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳政府近日將開放陸生和被稱為「小明」的陸籍子女返台，教育部表示，在檢疫能量許可且檢疫情況良好的情形下，讓境外生在暑假期間，分批有序返台就學的政策方向不變。教育部表示，正積極與兩岸事務主管機關會商規劃進度，共同努力保障學生就學權益。 (中時 ) #教育部 #機關 #就學 #檢疫 #主管 也許您會感興趣 推薦閱讀 逆時中遭打壓？彰縣衛生局長葉彥伯：靜待調查 15:062020/08/18 生活 陸美大象打架 藍籲別讓台灣成小草 04:102020/08/18 國際大事 沒想過陸生會被排除在外 家長嘆：學業被耽誤是一輩子的事 15:332020/08/18 生活 緊急限電 首納戰爭或政治因素 04:102020/08/18 財經焦點 疫情累垮醫護 技職體系人力荒 04:102020/08/18 生活新聞 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 14:122020/08/18 生活 經部設三路障 嚴審陸資來台 04:102020/08/18 財經要聞 我的棒球夢圓夢計畫 全球人壽贊助金門農工棒球隊 04:102020/08/18 全球財經 美國返台少年居檢忍10天才採檢 網直指最大考量 08:312020/08/18 生活 衛福部要查多事衛生局 彰化民眾爆料採檢無症狀者非個案 14:362020/08/18 生活 生活熱門新聞 「無花果」颱風最快明天生成 影響台灣時間出爐 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 低壓增強即將成颱 明東南部嚴防強降雨 彭啟明：周末大變天 - 生活 衛福部要查多事衛生局 彰化民眾爆料採檢無症狀者非個案 - 生活 逆時中遭打壓？彰縣衛生局長葉彥伯：靜待調查 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。