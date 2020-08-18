南投縣境內沒有垃圾焚化廠，長期仰賴外縣市協助，其中，草屯掩埋場更堆積4萬多噸垃圾，17日經國發會審議核定，將砸3億元辦理草屯掩埋場垃圾移除作業，行政院中辦執行長蔡培慧18日也親赴草屯掩埋場現勘。

全台灣焚化廠陸續進入整改期，南投縣垃圾問題更加嚴峻，其中，國道6號旁草屯掩埋場堆置4萬多公噸垃圾，因縣內沒有焚化場，常期仰賴外縣市協助，但仍無法消化每日近200多噸垃圾，以致堆的跟山一樣高，行經國6清楚可見，還被嘲諷為「南投新地標」，成為南投嚴重的環保問題。

掩埋場鄰近鳥嘴潭人工湖，遭環保團體關切可能影響湖水質及環境景觀，蔡培慧向中央爭取經費，協調經濟部水利署與環保署合作提報「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」修正計畫，17日經國發會審議核定共6億元，內含3億元經費，將辦理草屯掩埋場垃圾移除作業。

蔡培慧指出，中辦積極爭取跨部會，協調環保署及經濟部水利署尋求共贏，目前已爭取到垃圾移除經費列管專案，後續除請環保署督導南投縣儘速啟動清理工作與協助經費優化清潔隊設施，及掩埋場園區周邊環境，徹底解決問題。

(中時 )