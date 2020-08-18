藝人金剛（李信樵）和小嫻傳出交往，雙方經紀人證實他們的戀情，透露小嫻現在很幸福，而金剛才和前「國光女神」梁云菲分手4個月，梁云菲聽到舊愛展開新戀情也回應了。

金剛今年4月無預警分手梁云菲，由於兩人之前常高調放閃，突然分手讓粉絲都相當震驚，而梁云菲6月錄影受訪曾說「是很多小問題累積成分手要素」，認為主因可能是觀念不同，「他40歲了想結婚，我覺得如果自己不是這樣想，我也不要耽誤別人。」直言兩人比較適合當朋友。

梁云菲IG限動發文。（圖／翻攝自IG）

據《ET星光雲》報導，梁云菲聽到金剛有了新戀情，便回應：「他現在開心就好，2人適合也很棒。」稍早她則在IG限時動態寫下：「之前心裏覺得委屈也就算了，委屈到鬼剃頭跟內分泌失調也没關係，那些没有說出口的話與傷已成過去，她是個好女生值得被真心對待，所以我祝福你們，當然我也會過得很精彩，享受我的人生。」文末還有小字寫著：「誰叫我是擁有氣度與美貌兼具的女人呢。」

而小嫻離婚何守正後，感情空窗3年，如今找到新男友，身邊友人都替她感到開心，經紀人也證實她現在的狀態既開心又幸福，而兩人結緣是因男方經常南下享受大海，剛好小嫻打工換宿的地方是由他好朋友夫妻經營，有了共同朋友，因此譜出戀情。

(中時新聞網)