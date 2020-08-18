針對基本工資月薪調升至2萬4,000元、時薪調升至160元，總統府發言人丁允恭表示，政府對基本工資的審議，都是根據經濟的情勢，兼容各界的意見，進行整體的考量後，所提出的合理調整，也感謝勞資雙方能在疫情的衝擊之下，相互體諒與支持，達成共識。我們也相信，台灣整體的經濟體質是良好足以因應挑戰的。

丁允恭指出，總統蔡英文上任以來，基本工資年年都有調漲，今年也不例外，蔡英文希望經濟成長的果實，能讓基層的勞工充份分享，即使在疫情的影響之下也是一樣。

(工商 )