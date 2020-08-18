基本工資調漲 總統府：讓勞工分享經濟果實 18:252020/08/18 工商 彭媁琳、中時崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基本工資調升，總統蔡英文盼讓基層勞工分享經濟果實。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對基本工資月薪調升至2萬4,000元、時薪調升至160元，總統府發言人丁允恭表示，政府對基本工資的審議，都是根據經濟的情勢，兼容各界的意見，進行整體的考量後，所提出的合理調整，也感謝勞資雙方能在疫情的衝擊之下，相互體諒與支持，達成共識。我們也相信，台灣整體的經濟體質是良好足以因應挑戰的。 丁允恭指出，總統蔡英文上任以來，基本工資年年都有調漲，今年也不例外，蔡英文希望經濟成長的果實，能讓基層的勞工充份分享，即使在疫情的影響之下也是一樣。 (工商 ) #蔡英文 #基本工資 #果實 #調升 #勞工 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情中討論基本工資 許銘春：兼顧勞資權益考量 12:192020/08/18 生活 基本工資審議會準備點心 許銘春再展巧思 11:242020/08/18 生活 基本工資調漲露端倪 勞長：邊際勞工需要保障 10:372020/08/18 生活 微調方向不變 基本工資今審議 勞資角力 04:102020/08/18 財經要聞 全球新冠疫情未歇 無薪假人數浮動 基本工資審議難定案 04:102020/08/18 財經焦點 陸港觀盤－基本面、政策面與資金面匯流 陸股拉回是買點 04:102020/08/18 全球財經 板信商銀關懷弱勢 送愛北海岸 04:102020/08/18 企業經營 基本工資調漲時機不適合 資方委員：傾向年底開會決議 10:412020/08/18 生活 勞動部展開基本工資審議 資方盼年底再決定 11:052020/08/18 財經 基本工資多不到1顆茶葉蛋 創蔡英文上任以來最低漲幅 15:192020/08/18 生活 政治熱門新聞 未把話說死 針對黨主席 韓國瑜的回答讓競爭者心涼一半 - 政治 兩岸若開戰是政治算計 廣告才子黃文博臉書發不參戰聲明 - 政治 高雄補選民眾黨吞敗 蔡壁如請辭組織部召集人 柯文哲批准 - 政治 蘇嗆藍營民代被法辦剛好而已 謝龍介怒批：我們走著瞧 - 政治 韓柯退潮 女作家看好國民黨的他：將不會讓民進黨獨大 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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