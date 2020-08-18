富盈數據Breaktime Inc.18日公布『8月份網路閱讀流量趨勢』。富盈數據藉由超過3,000個內容網群的閱讀數據及每月超過3.8億次跨網域閱讀量，分析民眾網路閱讀流量變化。7月至今，以國內旅遊及夜市話題為主，特別以消暑景點如澎湖、綠島、墾丁及小琉球等地皆吸引爆炸性人潮。而出遊必逛的全台夜市10大熱度排行，台中地區夜市則拿下其中5名，以旱溪、逢甲及太原夜市包辦前三名。而先前政府補助的「客庄券」及「藝Fun券」，近來也催生出不少消費優惠整理文章。

根據8月份富盈流量池的閱讀趨勢，宅娛樂與美食旅遊出現搜尋黃金交叉。前幾個月在著重自主社交距離的防疫氛圍時，民眾多半選擇居家娛樂活動，其中《集合啦！動物森友會》便擁有許久的討論及閱讀熱度。由於暑假開跑，不少民眾悶了許久之後，加上疫情防控相對樂觀，因此走出戶外的吸引力大增。像是挑選如澎湖、綠島、墾丁及小琉球等以往交通較難抵達的地方旅遊，而三天兩夜是最受歡迎的旅遊日程。

根據資訊統整，特色夜市都必有自己獨到的排隊美食；旱溪夜市之所以在近期串升速度驚人，歸因於民眾給予一致好評的口碑。像是「佔地廣、玩樂樣式多、集中規劃、攤位品項重複性低」等優點。而逢甲則是傳統人氣夜市，到台中遊必得一訪的景點；太原夜市則屬於中型夜市，前身為在地超過30年的東山夜市，2018年遷至新址後重新開張，以更大的空間及攤商吸引民眾。

富盈數據資深分析師黃士真表示，暑假到來，出遊跟美食不像前幾個月採取較保守觀望態度，透過閱讀流量能看到各地的旅遊重點變化。掌握網路閱讀趨勢能從市場中獲益，也能觀察社群動向，便於內容產製或產品佈署。富盈數據擁有最具網路風向球的流量池，藉由Power Ads AI精準定向用戶場景，能幫助企業在逆境及疫情影響中建構真正的內容商機，抓緊用戶價值。

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