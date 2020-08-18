左右彎搞烏龍 警車擦撞機車。(林和生翻攝)

「變心的警車，下秒撞了」！屏東警分局1輛巡邏車於18日11時執行巡邏勤務行經屏東市博愛路與成功路口，因接獲臨時派遣勤務，警車原先打右轉方向燈欲右轉，臨時又變換左轉燈左轉，導致後方18歲陳姓騎士不及反應，雙方發生擦撞，有網友直呼「原來警界也有三寶」。

因事發突然，員警第一時間要下車查看，警車還不斷向後滑行，後方駕駛見狀趕緊鳴按喇叭，員警才拉起手煞車，避免另起事故發生。

崇蘭派出所長邱銘發指出，當時員警下車查看，對方表示，因另有要事且未受傷，僅輕微車輛損壞，故不需救護車及交通隊到場處理，願意與警方私下和解，警方因此留下陳男資料及聯絡方式，以備日後報案程序所需資料。

屏東警分局組長蘇文宏表示，警車可能有未依規定使用方向燈的疏失，目前仍待釐清確定，恐將面臨1200元至2400元罰款，至於真正車禍疏失責任，需調查完畢後另行處斷。

(中時 )