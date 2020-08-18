為搶攻中秋送禮市場，煙波國際觀光集團與小茶栽堂以「團圓月光中，茶香漫心田」為主題，將蘊含歷史軌跡的茶文化融入月餅中，獨家設計兩款品茗精品禮盒「澄月舞秋」、「月曜金秋」，皆內含手摘特選經典烏龍茗茶，讓消費者品好餅還要佐好茶。

新竹與茶文化有很深的歷史淵源，煙波國際觀光集團表示，因集團飯店在新竹起家，這次中秋以茶為發想，與小茶栽堂聯名研發獨家口味，用茶月餅佐茶賞月更合時宜，希望可以創造更雅緻的口感及氛圍。

除內餡外，另一特色是以日式饅頭技法製作的餅皮，日式饅頭為和菓子的一種，是日本傳統專門獻給宮廷或茶道家元、大寺院的高級點心，講究的日式餅皮加上台灣在地茶內餡，將兩個領域的經典和諧交融。

6種口味其中又以客家擂茶及東方美人茶為獨家限定，前者以客家擂茶為內餡，加入數種養生堅果餡料，前端感受餅皮的蕎麥清香，一口咬下充斥五穀和擂茶的柔潤。東方美人茶月餅口味則保留茶體本身的花果蜜香，內餡如茶湯般呈琥珀色，滋味令人著迷。

煙波國際觀光集團表示，中秋節除了月餅，還有1年1次的烤肉派對，煙波新竹湖濱館於10月1日至10月3日，連續派對3天不間斷，祭出肥美龍蝦及海陸重磅美食，邀消費者來狂歡。

(中時 )