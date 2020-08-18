美國總統川普17日表示，大陸、俄羅斯、北韓及土耳其等四國領導人是「世界級棋手」，但民主黨總統候選人拜登卻精神上精疲力盡（mentally exhausted），又稱他「已無用了」（shot），言下之意指拜登無法跟自己一樣好好應付這些美國的對手。

據《香港01》新聞網18日報導，川普17日接受福斯新聞網節目Fox & Friends採訪，稱俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平、北韓領導人金正恩和土耳其總統艾爾多安等是「世界級棋手」。他說這些人都在夢想拜登入主白宮。

川普還暗示如拜登成為總統，將無法像他一樣，與多國領導人那樣互動。他形容拜登是「精神上精疲力盡」。他說：「面對現實吧，拜登已是無用的了。」（Let’s face it, Joe’s shot.）

川普加強批評拜登，稱這位77歲的民主黨總統候選人沒有能力擔任總統。川普今年74歲。

(中時 )