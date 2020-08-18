新聞深喉嚨 一場補選投出三黨危機！ 藍綠白各有罩門 2020下半場沒有贏家？

國內近日頻出現外籍人士返國後確診，引起民眾疑慮，也讓普篩聲浪再度出現。不過，中央流行疫情指揮官陳時中仍認為台灣不用普篩，他說，台灣人有症狀習慣上醫院看病，透過醫療一流的第一線人員做篩檢，能做好這道防護，台灣看醫生比篩檢便宜很多，這是他國無法複製的防疫模式，此話引發醫界反彈。對此，北市議員王世堅在政論節目中直言，他有一點疏漏到，也就是「有的知名醫師，一天看診超過100人，那麼短暫一分鐘，其實他沒辦法判斷...」。

王世堅在政論節目「新聞深喉嚨」中說，台灣醫療品質，我用四個字形容，「價廉物美」，陳時中講得「也對也錯」，對的是台灣真的靠價廉物美的醫療，撐住了台灣，國內確實很乾淨，錯的部分也是輕忽了說，其實那是醫護人員很多犧牲...，陳時中應該深深體悟這一點，總額給付在差額部分，應該由國家資源歲入來補貼，不要去虧待這些醫護人員。

至於，到底要不要普篩，王世堅則是認為不必要，但邊境普篩確實必要，應該做的要更有效率，不是入境就普篩，而是外國人入境前拿到健康證明，入境後14天居家隔離期滿，一定要做普篩，才可以通過後階段的7天自主健康管理。

王世堅直言，陳時中有一點疏漏到，台灣民眾確實喜歡看病，這是對的，但其實有的知名醫師一天看診超過100人，那麼短暫一分鐘，其實他沒辦法判斷病人是否得到新冠病毒，尤其不是看呼吸道、感冒科的，更是無從知道，就因為這樣，不能最後一哩路失掉，要邊境嚴管。

(中時新聞網)