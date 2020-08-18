台南市長黃偉哲邀請農糧署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處長木下知香到東山體驗採果樂。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲邀請農糧署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處長木下知香到東山體驗採果樂。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲邀請農糧署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處長木下知香到東山仙湖農場體驗農遊行程。（莊曜聰攝）

台南市龍眼種植面積達3769公頃，是全台第一，東山區種植面積就有1387公頃，是主要產地，去年因天候問題歉收，今年產量逐漸恢復正常，又是當令時節，台南市長黃偉哲今天特別邀請日本笠間台灣辦事處長木下知香、農糧署長胡忠一到東山仙湖農場體驗採果樂、品嘗咖啡、DIY甜點等，推廣農遊行程。

現場陪同的還有農業局長謝耀清、東山區長董麗華、東山農會總幹事余淑琴及市議員李宗翰等人，現場體驗採摘龍眼、參觀龍眼乾焙製過程，也動手做桂圓雪Q餅等，眾人玩得不亦樂乎。

東山區龍眼品種很多，有粉殼、潤蒂、菱角、紅殼、十月等品種，黃偉哲與胡忠一、木下知香採摘的新鮮龍眼後，在傳統灶寮焙製5到7天，才能成為帶有獨特香氣的桂圓，焙製過程讓人見識到農民的辛苦。

黃偉哲也向木下知香介紹東山咖啡產業現況，品嘗在地的精品有機咖啡，對農糧署輔導東山區公所、農會舉辦咖啡節文化產業活動、咖啡評鑑及觀摩、杯測相關課程等表達感謝。

東山區農業資源豐富，有龍眼、咖啡、青皮椪柑、蜂蜜等農特產，是台南相當適合發展休閒農業體驗的區域，在地團體、商家及居民也成立籌備委員會，推動休閒農業區成立，發展觀光也讓民眾有好去處。

黃偉哲表示，台南龍眼的產量是全台灣第一，種植面積也是全台第一，更有龍眼蜜及東山咖啡遠近馳名，希望來自日本的木下知香小姐能把台南優質的農特產品一項一項推廣給海外的民眾，歡迎大家都能夠來東山遊玩、品嘗美食及採買伴手禮。

(中時 )