來自華盛頓國家歌劇院的男低音所羅門．霍華，日前風塵僕僕，從芝加哥轉往洛杉磯，再轉機到台灣，已於18日凌晨抵台，開始14天隔離，為9月初與指揮家簡文彬、NSO國家交響樂團與實驗合唱團同台演出貝多芬《第九號交響曲》（以下簡稱貝九）做準備。

所羅門在出發前就很開心，特別商請設計師朋友，為他打造全身豹紋上衣、豹紋口罩造型，拍照和台灣觀眾問好，18日凌晨抵台後，遵循防疫規範開始隔離，並透過訊息對外表示，「目前食慾、心情都很好，會好好調適狀態，全力準備演出。」

所羅門是指揮家杜達美傾點的男低音，他有個特別的童年，3歲開始在教堂唱歌，因為低沈特殊的嗓音而受到矚目，不過他因家境貧窮，與家人經常流離失所，煩惱下一餐，所羅門表，這些過去的艱難都成為養分，幫助他適應嚴峻的歌劇事業，「正是因為困苦，讓我更能適應不同環境、不同製作與導演，扮演各種角色。」，

對於演唱生涯，所羅門表示，他永遠都在準備，也永遠都在訓練自己，演唱歌劇十分要求體力，他除了一週練唱6天，更勤加運動、踢美式足球、健身重訓，也常常一邊練習打拳，一邊練嗓子。

所羅門是「多明哥青年藝術家計劃」裡的成員，2014年以《阿依達》國王一角，在紐約大都會歌劇院首度亮相，一戰成名，他深沉、流暢而飽滿的低音，加上與生動演出，受到各界讚揚。

此外，所羅門和台灣頗有緣分，2017年曾來台與維也納國家歌劇院合唱團、實驗合唱團一起唱貝九，當時因原指揮杜達美與樂團臨時無法來台，音樂會險些取消，所羅門是當時少數仍飛來台灣的演出者。這次再來台灣，又遇上疫情，同樣是在特殊的情形之下，他仍願意前來，並再次演唱貝九，意義非凡。

演出將於9月5日、6日，在台北國家音樂廳登場。值得一提的是，演前另有貝多芬《大公》鋼琴三重奏在音樂廳水晶燈大廳登場，由鋼琴家廖皎含、小提琴家凃鳳玹與大提琴家簡荿玄擔任演奏。

(中時 )