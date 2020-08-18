調警連破2起跨境大型洗錢水房案，外傳其一的幕後金主疑為新力旺國際控股集團總裁莊周文。（翻攝臉書／陳淑芬台中傳真）

檢警調8月間在中市連破2起跨境洗錢水房案，刑事局繼5日到中市查獲1處大型洗錢集團； 11日又遠道中市再破1處洗錢集團，並傳出此洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文，他身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動洩密，早已聞風落跑。檢警調對2洗錢集團間是否上下游組織關係及案情發展，下封口令全面查緝。

刑事局國際科偵辦「跨境洗錢水房」經連月蒐證，會同彰化警方在8月5日前往中市忠明南路一處辦公大樓破獲疑似經營「洗錢水房」，於11日公開宣布偵破，該洗錢水房自今年起洗錢金額逾10億元人民幣，高達新台幣40多億元。

無獨有偶，刑事局幹員在11日當天又再度遠道台中循線收網，台中地檢署檢察官指揮調查局台中市調查處及刑事局中部打擊犯罪中心前往台中市西屯區市政北二路及忠明南路等2處商業大樓搜索，一舉查獲全台最大洗錢水房集團，查扣電腦等硬體設備，並帶回18人調查，傳出幕後金主疑為新力旺國際控股集團總裁莊周文，恐搜索行動外洩，他早已聞風而逃。

檢調警疑搜索行動遭洩密，無法擒拿集團金主，偵辦作為更趨嚴謹，訊後，以邱男等10人涉犯《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘7人各以5萬至10萬元不等交保，1人請回。經法官裁定，邱姓、梁姓、林姓、陳姓及范姓等5名成員裁准羈押禁見，其餘5人以15萬至50萬元不等交保。

雖已羈押5人在案，但關鍵金主莊周文仍未到案，檢調警對偵辦案情下封口令，不管是檢方或中打均三緘其口。據了解，該洗錢水房兩處據點，今年以來疑已洗錢逾50多億，單日洗錢金額高達上億、手續費高達3％，外加賭客賭資收益驚人，尤其南部據點經手洗錢更上百億。

至於檢警調在8月間即先後在台中市的忠明南路段，偵破2處大型洗錢集團，外傳其一的幕後金主莊周文下落不明，事業跨足台灣、大陸與東南亞，身價數百億元，活躍於房地產、餐飲、旅遊及網路媒體等行業，政商關係錯綜複雜。檢警不願透露案情，僅低調示，全案尚在偵查中，後續將對逃匿涉案人士積極查緝。

(中時 )