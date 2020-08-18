嘉義市長黃敏惠積極打造友善的育兒環境，鼓勵生育。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府廣設公立幼兒園，109學年度嘉北國小新設附幼，大同國小及北園國小附設幼兒園增班，另向中央爭取1800多萬經費在精忠國小新建幼兒園舍，總計增加7班，可多招收196名幼兒。

教育處長林立生表示，109學年度北園附幼新增幼幼班，幼兒教育延伸至2歲，精忠附幼新增建幼兒專屬園舍，以幼兒需求為設計重點，幼兒能共用國小學校教育資源。

林立生說，嘉義市積極推動準公共幼兒園機制，109年8月新簽約成為準公共幼兒園有5園，增加收托名額656名，至109學年度嘉義市共有20所準公共幼兒園，提供2174個名額。

此外，嘉義市政府109學年度與伊甸社會福利基金會簽訂4年延長契約，續辦小橘子非營利幼兒園，凡低收入戶低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、身心障礙幼兒、中度以上身心障礙者子女、特殊境遇家庭子女，均得優先申請入園，家長繳費每月不超過3500元，全市非營利幼兒園共9班，可招收270名幼生。

林立生表示，為減輕家長負擔，提供優質幼兒教育，嘉義市提供了4600多名平價教保名額，將持續盤點及規畫增設公幼班級，推廣準公共幼兒園，招攬更多私幼加入，打造更友善的育兒環境。

(中時 )