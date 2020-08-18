遭測速照相拍照，竟報復性丟河洩憤！新北市一名戴姓男子今年初向友人借車到基福公路遊玩，但因為超速遭到台二丙線17公里處的測速照相機取締違規，導致他心生不滿，竟持砂輪機具破壞測速照相機鎖頭，並將主機丟到基隆河洩憤，警方調閱監視器後，循線逮人，將他函送法辦，而基隆地檢署偵結後，依涉加重竊盜罪，將戴男起訴。

檢警調查指出，戴男當時向友人借車後，開車前往基福公路，並在行經台二丙線17公里處，因超速被取締，友人5月初收到罰單後，質問戴男，導致兩人發生口角爭執鬧得不愉快，戴男事後竟於清晨4點多，開著車前往被拍照的地點，找到測速照相機後，拿起榔頭往鎖頭上敲打，但因發現無法破壞而作罷返家。

戴男於隔天凌晨3點多仍不放棄，又帶著砂輪機到現場，除了將機盒上的鎖頭切開，更拔掉主機電源後，將市值3萬5千元的測速主機偷走後隨即逃離現場，直到巡邏警員發現立即通報，除透過附近一處店家的監視器發現犯嫌所開的車輛，並過濾多支監視器及車輛ETC紀錄，來鎖定犯嫌身分，將戴男約談到案。

戴男坦承自己確有破壞測速照相機機盒鎖頭，並將主機帶往基隆河流域丟棄洩憤，全案經檢察官調查後認為，戴男的行為已涉犯妨害職務上掌管之物品罪及加重竊盜罪，依法將戴男起訴，並建請法官從重加重竊盜罪論處，並追徵測速器主機3萬5千元價額。

(中時 )