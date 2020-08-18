由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的「數位行銷服務團」18日宣佈20日起啟動，將陸續於桃園、新竹、嘉義縣市、雲林、苗栗、彰化、南投、新北、屏東、豐原及宜蘭等地辦理12場次，將依據各縣市主要產業群聚，邀請專家深入在地服務，並教導業者利用數位行銷工具，提升廠商數位行銷及實務操作能力，以搶攻數位貿易商機。

國際貿易局長江文若表示，今年因新冠肺炎疫情影響，外國買主進不來，國人又無法到國外參展尋找新買主，傳統國際貿易模式面臨重大衝擊，國際買主貿易採購行為多轉至線上進行且跨境電商有明顯增長趨勢，因此數位貿易及數位行銷應用對企業刻不容緩。

貿協秘書長葉明水強調，「數位行銷服務團」是繼六月份「數位行銷振興出口」服務列車活動後，新規劃採地毯式服務遍訪全台12縣市巡迴辦理，依據各地產業發展特性，提供在地業者廣度及深化服務。首場桃園場目前已有150家業者報名，可見業者非常重視數位行銷工具的實務操作應用知識。

(工商 )