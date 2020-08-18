太平洋房屋18日舉辦「2020 太平洋房屋店東長群英會」，號召全台加盟店東與店長菁英齊聚一堂，以「後疫情房仲數位浪潮大進擊」為主題，在疫情改變所有人的生活及消費型態下，如何透過總部的平台和數位工具，打造房仲數位轉型新契機。太平洋房屋也透過與Youtuber網紅合作，加強數位平台曝光擴大品牌聲量，掌握數位力再創業績高峰。

太屋董事長盧阿水表示，相較全球台灣疫情控制得當，但是消費者的生活及消費型態也快速改變，房仲要如何因應及突破，太平洋房屋加強數位工具應用，透過資訊系統和數位平台，讓業務可以利用數位工具創造業績，為年輕化品牌則是和網紅HOOK合作，透過社群媒體增加曝光度及品牌聲量，成功讓老品牌打入年輕化族群。

2020上半年房市交易受到新冠肺炎影響，根據內政部統計，2020上半年全台買賣移轉棟數統計為14萬棟，相較去年14.3萬棟減少約2%。

盧阿水表示，下半年房市動能依然強勁，根據央行最新公告的五大銀行新承做房貸統計，房貸金額是9年來的同期最高，降息後利率則已經連續三個月跌破1.4%，加上前半年因疫情遞延的買盤回籠、剛性自住需求及資金浪潮的支撐，認為下半年房市仍可持續熱絡，全年交易量可達109年成交量30萬棟，甚至上看31萬棟。

(工商 )