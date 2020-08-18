財政部今（18）日預告《營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則修正案》（TP查核準則），預計2020年底前正式上路。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部資深會計師張宗銘表示，本次修正案重頭戲為「無形資產」，主要有「無形資產之定義、按經濟實質及風險配置檢視利潤分配、收益法之運用」三大變革。

另外，短漏報處理要件與外部可比較未受控交易適用條件亦有調整。張宗銘提醒，集團企業若有較多無形資產，且於集團內移轉或使用，或持續提供專或技術給關係企業使用，須特別留意新規並檢視合集團利潤配置情過往企業常見的未明確收取對價的受控交易，譬如外派人員支援未收取服務費、提供關係企業使用智慧財產權或研發成果未收取權利金等況。

資誠（PwC）則指出，過往企業常見的未明確收取對價的受控交易，譬如外派人員支援未收取服務費、提供關係企業使用智慧財產權或研發成果未收取權利金等，企業應小心。

(工商 )