台南市「安平再生水廠新建工程」今日舉行開工動土典禮，內政部次長陳宗彥表示，安平是台南第二座每日可供萬噸級的再生水廠，113年11月完工後，每日可供水3.75萬噸，將售予南科高科技廠商製程使用，結合永康及仁德2個再生水廠，每日將可供水6.3萬噸，每年將提供約1/3座南化水庫有效蓄水量，可降低產業缺水風險，對創造產業利基有絕對正面的助益。

內政部表示，安平再生水廠為「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」之一，因應台南科學園區開發每日將使用8.3萬噸再生水，其中6.3萬噸由營建署編列66.71億元經費補助辦理，包括永康廠1.55萬噸、安平廠3.75萬噸、仁德廠1萬噸，餘2萬噸由園區內自建再生水廠供應，再生水將為南科提供一股穩定的工業用水來源，並分散缺水的風險。

安平再生水廠工程分兩期，總經費35.94億元，其中營建署補助27.71億元占77.10％，科技部南科管理局5.83億元占16.22％，地方配合款2.4億元占6.68％，第一期預計111年10月完工，每日可供應1萬噸，全期於113年11月完工，每日可供應3.75萬噸。

內政部強調，污水下水道建設攸關民眾的居住環境，是國際永續發展的重要指標，「安平再生水廠新建工程」更是台南重要的循環經濟建設標的，未來中央及市府團隊將持續協力合作，加速污水下水道的興建，並持續推動放流水回收再利用工作，營造台南市成為環境永續城市。

(工商 )