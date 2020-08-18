人民幣兌美元在岸價（CNY）18日收盤升160點，至近7個月的新高，一度逼近6.92關口，最高見6.9209。

人民幣兌美元在岸價收報6.9257，較上日下午4時30分收報6.9417，升160點或0.23％，較上日晚上11時30分收報6.9318，走強61點。

離岸價（CNH）升穿6.92，最高見6.9157，截至下午5時40分，離岸價報6.9178，在岸價報6.9218。

官方今日開出的中間價報6.9325，較上日6.9362，升37點或0.05％，連升5日，創逾5個月的新高。

交易員指出，雖見中美各領域摩擦不斷升級，但由於首階段貿易協議執行並無異議，風險偏好整體回暖，且市場看淡美元前景，人民幣獲益走升。

另有交易員認為，中美緊張局勢仍壓制人民幣表現，在升破6.93阻力位後，市場情緒整體偏謹慎，升值之路料呈現「一步三回頭」態勢，做好時機較難把握；美元雖然大方向偏弱，美國新一輪刺激計劃難產也加劇市場看淡美元氛圍，但這種極端情緒容易遭遇反轉，並加劇市場波動，市場關注美國聯準會19日公布的會議記錄。

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