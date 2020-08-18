台中市烏日區、南屯區筏子東街一段，路樹濃密影響交通，雨季更有路樹倒塌風險。（黃國峰攝）

筏子東街路樹影響交通

連接烏日與南屯的筏子東街，環中74號道路橋下路段，因路樹生長茂密，影響交通視線，上月還因大雨發生路樹倒塌的死亡車禍，中市議員瓊華18日邀集市府建設局、第三河川局等相關單位，釐清責任歸屬，希望找出權責單位，負責往後的雜樹修剪，以維行車安全。

眼看第七號颱風「無花果」生成，雖對台無直接影響，但仍可能會帶來大雨，上月初一場大雨，造成筏子東街一段路樹倒塌，不幸壓死一位女騎士，因此當時市府有派人來修剪樹木，不過卻只做一半，只修剪南屯段，烏日段卻未修剪，讓每天利用此路段的民眾憂心匆匆。

台中市議員吳瓊華表示，此路段有連續彎道，加上樹枝茂盛，白天擋住視線無法獲知前車狀況，晚上又擋住路燈，烏漆墨黑的，曾由一位婦人說，晚間下班回家，騎車經過時，突然有一男子，從樹叢中竄出，手還在拉褲檔拉鍊，讓她嚇一大跳，險些摔車。

吳瓊華接著說，目前還有約400公尺需要修剪，因環中快速道路下方屬高公局管理、地又屬水利署第三河川局、僅左側是市府建設局所管理，才修剪不完整，但道路是市府所管，若發生意外，歸咎責任會屬市府，市府必須承擔起責任，以維行車安全。

建設局養護工程處指出，下周會對有安全疑慮的路段，進行修剪，不過該處部分土地屬水利署所有，要修剪需水利署同意，當場水利署第三河川局會勘人員表示，該處本就提供給市府使用，市府需要修剪，三河局完全同意。

(中時 )