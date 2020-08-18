茆晉詳（右）盛讚南投在地可可，品質世界第一！（廖志晃攝）

南投縣可可生產合作社，設有展售中心。（廖志晃攝）

台灣巧克力消費量與日俱增，但製作的原料可可多數仰賴進口；南投縣目前種植70多公頃可可，農民成立可可生產合作社，從田間管理到製作、展售，建立一條龍的產銷體系，農民是原料供應者，也是末端銷售的業務員。

全國唯一由農民組成的南投縣可可生產合作社，18日正式開幕，包括名間鄉長陳文德、代表會主席陳國能，及18℃巧克力工房董可長茆晉詳等人都共襄盛舉。

南投縣可可生產合作社理事長陳秉豪指出，原產於中南美洲的可可，移植到台灣已經成功馴化，屏東縣最早種植在檳榔園中，南投縣則是種植在開闊土地上，因為日照充足，還有紅土蘊含的微量元素，適合可可生長，因此不僅產量多、可可豆油脂含量比例高，品質更是絕佳。

陳秉豪說，可可市場供不應求，但台灣的自給率卻不到1％，農民從頭摸索技術，向農業改良場及專家求助，並不定期舉辦交流，進行田間管理及實務研習，種出無毒且優質的可可果莢，還建立剖果曬豆場、巧克力製作流程及展售中心，行銷在地的黑金巧克力；因為市場消費量大，希望其他農民投入種植擴大規模。

埔里18℃巧克力工房董事長茆晉詳表示，18℃每年要進口40公噸的可可豆，南投縣的農民種植可可成為在地產業，他當然要支持；而且，這2、3年來，他試過在地的可可豆製作巧克力，品質堪稱世界第一，因此，他非常有信心，希望產官學界和社會大眾，都能幫助、鼓勵種植可可的農民。

(中時 )