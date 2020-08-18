近期北海岸及東北角海域溺水意外事件頻傳，海巡署北基巡防區指揮部18日在新北市野柳舉行聯合救生救難演練，模擬民眾駕車，爆衝落海、獨木舟出海，無力返回以及漁船遇險，等待救援情況，搜救人員配合直升機吊掛，場景驚心動魄。

海巡指出，演練中統合了岸巡、海巡、空勤分隊、UAV無人機以及萬里、金山地區各友軍單位救生能量，分秒必爭的狀況下，救難人員利用各式救援裝備搭配空偵機吊掛救援，發揮團隊合作精神，迅速完成救援任務，成功化解危機。

本次年度救生演練共計動員空偵機、UAV無人機、巡防艇2艘、救生艇3艘、各式救援車輛6車及參演人員80人，圓滿完成本次演練，藉由透過加強各單位救生救難協調整合能力，使民眾了解水域遊憩風險及呈現地方的救生救難資源

第二岸巡隊表示：近期北海岸及東北角海域溺水意外事件頻傳，提醒民眾從事磯釣或水域遊憩活動時，務必穿著救生衣及注意自身安全，如在海域或岸際港區發生危難情事，可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往處置。

(中時 )