交通違規檢舉自2019年改實名檢舉後，案件有增無減，近年來影音設備普及、效能精進，檢舉人以手機或數位相機就能檢舉。經花蓮縣警察局統計，今年一至七月檢舉案件已達8997件，其中以違規停車為冠，其次為未打方向燈、不遵守交通指示；警方呼籲，若違規行為屬實者，均依規定舉發，請民眾發揮公德，避免造成其他用路人不便而遭致檢舉。

花蓮縣警察局統計，去年共受理民眾檢舉交通違規案件計1萬2423件，今年截至七月止，檢舉案件已達8997件，去年檢舉案件以違規停車最多，共4013件，其次是未打方向燈、未依號誌行駛；今年目前仍以違規停車最多，共1665件，其次是未打方向燈、不遵守道路交通標線指示。

花蓮縣警局交通隊副隊長陳信成表示，因爲容易影響行車動線及安全，故檢舉案件以違規停車最多。對於有些民眾檢舉後不成案，陳說，警方會評斷民眾提供的檢舉影像、日期、地點與車號等強加求證，若不具名檢舉，警方也不會成案。

花蓮縣警局長林樹徽表示，警察局針對違規檢舉案件也會用嚴謹審查，若違規屬實，均依規定舉發，相對查無實證或不構成交通違規，均不予舉發。

林樹徽呼籲，取締與民眾檢舉交通違規，主要目的為促使用路人遵守交通規則，若本身遵守交通規則，自然就不會被受罰；用路人若要避免遭檢舉，應發揮公德心，不隨意違停，造成其他用路人不便而遭致檢舉。

(中時 )