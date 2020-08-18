台中捷運綠線預定今年底通車，並於日前通過初勘，但不少車站命名引發各界的諸多爭議，台中市政府市政會議18日通過「台中捷運綠線場站命名訂定相關說明」，將送台中市議會審議；引起網路熱議的「水安站」將改為「水安宮站」從北屯總站到高鐵台中站共18站。

台中市長盧秀燕指出，很多人對車站命名都有不同的想法，市府必須訂定規則，未來會有其他捷運路線，命名必須有統一方法才不會亂。交通局長葉昭甫說，捷運綠線依據既有軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱三類作為命名原則，2018年6月公布，規劃1年時間宣導期，但議員有意見，網友也引熱議。

葉昭甫說，交通局檢討後，調整「崇德文心站」「中清文心站」「櫻花文心站」調整為主線站名在前，分別改為「文心崇德站」「文心中清站」加註「天津商圈」「文心櫻花站」

葉昭甫指出，另有多站也加上副站名「四維國小站」加註「二分埔」「南屯站」加註「文心五權西」「大慶站」加註「中山醫大」「台中高鐵站」則與高鐵系統一致，改為「高鐵台中站。」交通局曾考慮將「水安站」改為「文心大業站」搭配副站名「水安宮站」但多位議員認為「水安站」位在南屯信仰中心水安宮前，連署要求直接改名「水安宮站」市府順應民意。

葉昭甫強調，經多次檢視及參考其他軌道縣市，順應國際化，針對部分中文站名調整及修改英文拼音系統。

(中時 )