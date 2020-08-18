城隍廟廣場過去周圍動線混亂，行人、汽機車交雜，城隍廟廣場改建後，將成為城隍廟舉辦慶典儀式的重要場地，也是步行城市計畫的重要核心。18日舉辦完工儀式，市長林智堅表示，民眾關心的停車問題，周邊加上中山路將在兩周內闢設機車停車格。

新竹都城隍廟超過270年歷史，是北台灣重要信仰中心，林智堅表示，此次向中央爭取1700萬經費，透過以行人優先、視覺穿透為概念重新整建，改善原先設計的高低差，並打造龍鯉水池，代表城市生生不息。改造後的廣唱變得更加寬闊，未來城隍廟各項慶典儀式都可在此舉辦，並提供信眾、民眾舒適的休憩環境。

不過民眾最關心的還是停車問題，林智堅解釋，都發處、交通處及警察局都已經超前部屬，呼籲民眾千萬不可將車輛停放在廣場內，會有一段時間的宣導期，但宣導期過後就會正式開罰，林智堅也呼籲民眾應尊重公共使用空間，都發處將會在兩周內於中山路增設機車停車位。林智堅也開玩笑說：「城隍爺都在看喔，千萬不要違規停車。」

步行城市執行總督導、同時負責本計畫的景觀建築師潘一如介紹，新竹古有鯉魚穴傳說，龍鯉水池內除了龍鯉還有8條錦鯉，一起幻化成龍身，象徵新竹市蒸蒸日上，池內活水代表著源源不絕。廣場採用傳統磚色，符合城隍廟、新竹古城的味道，周邊水溝蓋設計也隱藏「竹」字巧思。

(中時 )