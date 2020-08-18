這一屆南投縣議員任期還沒有過半，已有多位議員因案去職，目前有3名落選人遞補就職，其中，包括南投市和名間鄉的第1選區，就有游宏達和洪浩原2人遞補上任；第3選區則是王秋淑遞補上任；是否還會有新議員遞補，尚待觀察！

第1選區8連霸議員莊文斌，因違反選罷法被判決當選無效確定，由落選頭游宏達遞補；張維華則是涉嫌行賄公務員，他在被判刑前自行辭職，中央選舉委員會公告由洪浩原遞補，洪浩原也於18日下午宣誓就職，成為最新的新科議員。

第3選區議員陳昭煜，因涉及違法領取議會出席費4900多元被判刑，已由王秋淑遞補上任。第四選區議員吳瑞芳，因涉嫌利用人頭詐領助理費案件，目前還在羈押中！

南投縣議員各選區中，第1選區應選10席，除了2人遞補，還有民進黨籍議員羅美玲轉任不分區立法委員；還有議員曾振炎被檢舉詐領助理費官司，仍在訴訟中，結果難料。

此外，因為現任南投市長宋懷琳已兩屆任滿，藍綠都有議員有意轉換跑道參選市長，形成議員席次出空缺的局面，因此，據了解已有多位市民代表準備更上層樓，投入縣議員選舉，新人競相出頭，更牽動下屆議員選舉的布局。

(中時 )