2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動首場音樂劇《何日君再來》將在9月4日演出,男女主角陳彥廷(右)、賴珮如(中)皆是一時之選。(邱立雅攝)

文化局為打造新竹原創在地音樂劇,邀請廣藝基金會執行長楊忠衡擔任文化局藝術總監,希望在3年內研製出專屬新竹人記憶的劇目。此次也舉辦2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列,打頭陣的是《何日君再來》劇目,女主角之一的賴珮如真實身分是空姐,在網路上聲量不小的她也呼籲粉絲們快購票欣賞,一起捕獲野生賴珮如。

2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動將在9月4日揭開序幕,18日上午在新竹市演藝廳舉辦音樂劇記者會,由廣藝帶來首場音樂劇《何日君再來》的精彩片段,以精湛演技宣布I SEE THE DREAM音樂劇系列隆重展開。

演繹何日君再來精彩片段的為男女主角之一的陳彥廷及賴珮如,美妙的歌喉博得在場觀眾喝采。陳彥廷為知名戲劇演員,演出多檔電視劇,當場被小戲迷攔截求合影。賴珮如更是網路上暴紅的空姐,參加電視歌唱比賽成績不俗,近期與YouTuber合拍談話影片,大聊空服趣事,點閱率飆高引起話題。

I SEE THE DREAM音樂劇系列將於9月4日至12月13日在文化局演藝廳、新竹市終身學習中心等地舉行,由廣藝劇場、刺點創作工坊及躍演音樂劇團分別帶來3齣售票的原創音樂劇《何日君再來》、《再一次,夢想》、《麗晶卡拉OK的最後一夜》。新竹在地原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》將於11月15日以讀劇座談形式辦理。

藝術總監楊忠衡則表示,為期3年的原創音樂劇計畫,將由文化局提供平台與資源,邀集傑出演藝團隊「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」和在地居民,從田調研究出發,以過去台美軍事合作成立黑蝙蝠中隊的眷村生活為故事背景,希望研製出一部專屬新竹人記憶的文化劇目。

(中時 )