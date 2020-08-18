2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動首場音樂劇《何日君再來》將在9月4日演出，男女主角陳彥廷（右）、賴珮如（中）皆是一時之選。（邱立雅攝）

文化局為打造新竹原創在地音樂劇，邀請廣藝基金會執行長楊忠衡擔任文化局藝術總監，希望在3年內研製出專屬新竹人記憶的劇目。此次也舉辦2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列，打頭陣的是《何日君再來》劇目，女主角之一的賴珮如真實身分是空姐，在網路上聲量不小的她也呼籲粉絲們快購票欣賞，一起捕獲野生賴珮如。

2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動將在9月4日揭開序幕，18日上午在新竹市演藝廳舉辦音樂劇記者會，由廣藝帶來首場音樂劇《何日君再來》的精彩片段，以精湛演技宣布I SEE THE DREAM音樂劇系列隆重展開。

演繹何日君再來精彩片段的為男女主角之一的陳彥廷及賴珮如，美妙的歌喉博得在場觀眾喝采。陳彥廷為知名戲劇演員，演出多檔電視劇，當場被小戲迷攔截求合影。賴珮如更是網路上暴紅的空姐，參加電視歌唱比賽成績不俗，近期與YouTuber合拍談話影片，大聊空服趣事，點閱率飆高引起話題。

I SEE THE DREAM音樂劇系列將於9月4日至12月13日在文化局演藝廳、新竹市終身學習中心等地舉行，由廣藝劇場、刺點創作工坊及躍演音樂劇團分別帶來3齣售票的原創音樂劇《何日君再來》、《再一次，夢想》、《麗晶卡拉OK的最後一夜》。新竹在地原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》將於11月15日以讀劇座談形式辦理。

藝術總監楊忠衡則表示，為期3年的原創音樂劇計畫，將由文化局提供平台與資源，邀集傑出演藝團隊「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」和在地居民，從田調研究出發，以過去台美軍事合作成立黑蝙蝠中隊的眷村生活為故事背景，希望研製出一部專屬新竹人記憶的文化劇目。

(中時 )