台東天空舞集創作的Saceqaljan，22日在多良向陽木工坊演出。（天空舞集提供／莊哲權台東傳真）

台東天空舞集創作的Saceqaljan，22日在多良向陽木工坊演出。（天空舞集提供／莊哲權台東傳真）

台東知名舞蹈團體「天空舞集」，以排灣族傳說編創「沙茲嘎雅」（排灣族語『輕鬆快樂』），結合多良村「查拉密部落」火車、木工坊、黑蛇（海洋）、曙光、大武山5大元素，22日下午在多良向陽薪傳木工坊海景前實際演舞。

台東縣太麻里鄉多良村除了聞名遐邇的多良火車站以外，也有豐富的原住民文化及大自然景觀，當地的排灣族「查拉密部落」有個傳說，在太平洋住了1隻調皮的黑色百步蛇，常常拍打翅膀激起浪花，發出「查拉查拉」的聲音。

這條蛇曾受困在「查拉密部落」的水源地，受傷的黑色百步蛇為了重回大海，衝破池塘回到太平洋，也因此造成泛濫，部落的耕地、小米田因此被淹沒，因此「查拉密部落」又稱「瀧部落」。

天空舞集團長蔡福松聽到瀧傳說，深受吸引，便決定要將這傳說用舞蹈呈現，邀請布農族編舞家邱瑋耀創作，舞蹈中運用扎實的腳底來親近地板，並配合雙膝微彎的狀態跳舞，表現出排灣族文化中自然與謙卑的個性，4段的演出也將帶給觀眾有豐富的戲劇性感受，時悲時喜、時而神秘、時而豁然開朗。

舞碼名稱「沙茲嘎雅」，結合當地VASA舞團，及火車、木工坊、黑蛇、曙光、聖山5大元素，22日下午3：30在向陽木工坊海景實境演出，可購買入園券100元進入觀賞，第2場年度創作舞台場在9月5日晚上在文化處演藝廳演出，大家千萬別錯過。

(中時 )