來自大陸成都一名24歲年輕女子，曾經當過空姐，原本已經要與男友結婚的她，卻突然收到以前拍攝的裸照，原來是已經分手3年的機師前男友，傳照威脅要求陪睡，害怕的女子不僅吃不下、睡不著，還想過要輕生，身心遭受極大煎熬，不過她決定揭發前男友惡行，提醒其他女子不要上當。

前空姐揭發機師前男友惡行(圖片取自/東方今報)

24歲前空姐媛媛（化名），2016年至2017年在「吉祥航空」的上海分公司擔任空姐；已經離職一段時間的媛媛，去年5月突然收到陌生人用微信傳來消息，表示撿到一隻手機，裡面有她本人的不雅照片，也有家人、朋友的聯絡方式，想不到對方隨即要求媛媛陪睡，不然就把不雅照散播出去。

沒多久媛媛其中一位好朋友，就收到不雅照，「當時和男友準備結婚，工作也好好的，一切都被打亂了」，媛媛頓時心慌意亂不知道該怎麼辦，但她冷靜思考，究竟誰會有她的裸照，她想起在「吉祥航空」任職時，曾與一名機師交往，兩人談戀愛期間拍過親密裸照，媛媛馬上與前男友聯絡，但對方矢口否認，因此媛媛報警處理，證實全都是機師前男友張姓男子做的。

警方調查張男在2019年6、7月通過社交平台，散播媛媛隱私照片，根據相關規定，處以500元人民幣行政處罰；但媛媛對處罰不滿意，決定向法院提告，最後法院判決張男應書面賠禮道歉，並支付精神損害撫慰金1萬元人民幣。

事情爆發後，「吉祥航空」發表聲明，表示針對機師散布不雅照事件，「目前該名涉事機師已停飛，公司會依據事實及司法最終判決結果，對該員工採取進一步管理措施」。

(中時新聞網)